Internauci apelują do Karoliny Pisarek po ślubnej okładce dla "Vivy": "SKOŃCZCIE JUŻ TEN POKAZ"

Medialny ślub, o jakim marzyła była uczestniczka "Top Model", nie przypadł jednak do gustu jej fanom. Wygląda na to (no kto by pomyślał!), że nie chcieli znać aż tylu szczegółów, a temat głośnej ceremonii zaczyna ich męczyć. Proszą Karolinę, żeby przestała już sprzedawać swoje życie prywatne...