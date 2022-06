Karolina Pisarek już poszła ze ślubem do "Vivy"! "Nasza ślubna okładka JUŻ W SPRZEDAŻY"

W ostatnich dniach show biznesem wstrząsnęły dwie ślubne uroczystości: najpierw "tak" powiedzieli Britney Spears i Sam Asghari, potem węzłem małżeńskim związali się Karolina Pisarek i Roger Salla. Może i o sekretnym ślubie księżniczki pop rozpisywały się media za oceanem, ale to Polce udało się to, o czym Spears nawet nie pomyślała: Karolina zadbała, by zrobić ze ślubu jak najbardziej medialne wydarzenie. Do uroczystości przygotowywała się już od miesięcy, oczywiście w specjalnym cyklu w "Dzień Dobry TVN". To tam rozpaczliwie ujawniała kolejne szczegóły wystawnego przyjęcia, zarzekając się, że przecież to tak intymny moment...