Karolina Pisarek pokazuje ZDEMOLOWANY dom przez czworonożnych przyjaciół i ubolewa: "Nie mam słów" (ZDJĘCIA)

Szczeniaki tak mają, wszystko memlają a niszczą tylko wtedy gdy nie poświęca się im uwagi i wystarczającej ilości gryzaków. Teraz pytanie co owa panna z nim zrobi, odda komuś, wsadzi do budy czy za tydzień zrobi kolejną dramę o pogryzione rzeczy? Każdy pies zasługuje na dom ale nie każdy dom zasługuje na psa. W sytuacji gdy nie jest się wystarczająco dojrzałym emocjonalnie wystarczyło kupić roślinę doniczkową a nie brać się za zwierzęta. Od 11 lat mam labka i to co o mogę o nim powiedzieć- to wspaniały domownik.