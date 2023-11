Karolina Pisarek wspomina domowy dramat. Szklane drzwi rozbiły się na kawałki. "Roger miał rany na całej głowie, a ja POCIĘTE RĘCE"

Karolina Pisarek niewątpliwie należy do grona celebrytów, którzy na bieżąco dokumentują codzienne perypetie za pośrednictwem mediów społecznościowych. 26-letnia finalistka "Top model" regularnie dzieli się z fanami efektami kolejnych sesji zdjęciowych, pokazuje kadry z zagranicznych wakacji czy chwile spędzane z mężem, Rogerem Sallą. We wtorek Pisarek zrelacjonowała na InstaStories ze znaną projektantką wnętrz, Olą Ziarek. Jak zdradziła, ekspertka od domowych aranżacji odwiedziła ją w związku z pewnym niespodziewanym incydentem, z którą celebrytka i jej ukochany musieli zmierzyć się kilka tygodni temu. Sytuacja zaowocowała bowiem koniecznością wymiany drzwi w jej luksusowej willi.

Niebezpieczny incydent u Karoliny Pisarek. Szklane drzwi w domu celebrytki rozpadły się na kawałki

W serii wpisów opublikowanych na InstaStories Pisarek zdradziła, że kilka tygodni temu szklane drzwi w jej domu uległy całkowitemu zniszczeniu. Wszystko to przez zachowanie jej niesfornych psich pupili noszących imiona niczym postaci z bajek Disneya - Simby i Balu.

W dalszej części relacji Pisarek wyjaśniła, że do niebezpiecznej sytuacji, doszło tuż po tym, jak wróciła z podróży. Celebrytka i jej mąż zabrali psy na spacer, po powrocie przez zbyt żywiołowe zachowanie zwierzaków, szklane drzwi wypadły z zawiasów i rozpady się na kawałki. Odłamki zraniły zaś Pisarek i Sallę.

Zobacz także: Pisarek wraca pamięcią do afery kopertowej i mówi o swoich stawkach. W tle potężne pieniądze

W dalszej części relacji Pisarek przestrzegła obserwatorów zastanawiających się nad sprawieniem sobie szklanych, przesuwanych drzwi - które ona po ostatnich doświadczeniach, stanowczo odradza. Zaprzyjaźniona projektantka zapewniła, że nowe drzwi Pisarek będą idealnie pasowały do wnętrza jej willi. Celebrytka zdradziła też, iż przy wyborze wzięto pod uwagę również "przyszłe bezpieczeństwo naszych pociech i w końcu kiedyś potomstwa".

Pisarek wspomina domowy dramat. Pokazała nagranie

Pisarek opublikowała też na InstaStories nagranie, na którym jej mąż uwiecznił dramat, który rozegrał się w ich domu kilka tygodni temu. Na klipie można było zobaczyć odłamki szkła z rozbitych drzwi, które pokrywały niemal całą podłogę w holu ich domu i dotarły również do sąsiednich pomieszczeń. Na filmiku można też było dostrzec zranioną dłoń Pisarek.

A tak to właśnie wyglądało... 2 psy chciały jak najszybciej przedostać się do kuchni. Szkło rozbiło się na wszystkie strony, przecinając liście, drewno w drzwiach i zostawiając ślady na drzwiach obok. Roger miał rany na całej głowie, a ja pocięte ręce. Na szczęście - nic poważniejszego (bo mogła stać się tragedia) się nie stało. Dlatego, jak jesteście na etapie wybierania drzwi do domu, zastanówcie się kilka razy, nie tylko nad designem, ale i bezpieczeństwem - przestrzegła celebrytka.