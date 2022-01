Karolina Pisarek relacjonuje przeprowadzkę i chwali się pokaźną KOLEKCJĄ BUTÓW (FOTO)

Zobacz także: Karolina Pisarek przygotowuje się już do ślubu w przyszłym roku

Pisarek, jak na celebrytkę z prawdziwego zdarzenia przystało, ma przed sobą nie lada wyzwanie, jeżeli chodzi o przetransportowanie do nowych czterech kątów swojego odzieżowo-obuwniczego dobytku. To, jak wygląda pakowanie i rozpakowywanie, postanowiła zrelacjonować oczywiście za pośrednictwem instagramowego profilu. Samozwańcza milionerka pochwaliła się na InstaStories pokaźną kolekcją butów swoich i narzeczonego, podkreślając, że oboje mają do ich zakupu słabość.