Karolina Pisarek sumiennie wypełnia obowiązki influencerki w willi za 5 milionów: "Nagrywam z MOJEJ NOWEJ SIŁOWNI"

Karoliny Pisarek bez wątpienia nie może ostatnio narzekać na brak wrażeń. W ubiegłym roku celebrytka przyjęła oświadczyny ukochanego Rogera Salli i już za kilka miesięcy stanie na ślubnym kobiercu. Kilka dni temu przyszli małżonkowie ogłosili zaś, że właśnie stali się dumnymi posiadaczami własnego domu. Celebrytka nie ukrywała, że jest wyjątkowo podekscytowana przeprowadzką do eleganckiej posiadłości. Jak przyznała, wraz z narzeczonym w końcu mają bowiem "ciepły kąt" idealny do budowania wspólnego życia.

W niedzielę Pisarek postanowiła zaprosić fanów w swoje progi. Celebrytka opublikowała na InstaStories szereg nagrań wykonanych w siłowni w swoim nowiutkim domu - która wciąż nie została jeszcze umeblowana. Jak zdradziła Karolina, obecnie wraz z ukochanym są w trakcie przeprowadzki i mają dość dużo na głowie. Mimo wszystko celebrytka znalazła chwilę, by wywiązać się z obowiązków influencerki i zareklamować na Instagramie popularną markę odzieży do ćwiczeń.

Nagrywam się do was z mojej nowej, jeszcze nieumeblowanej siłowni w nowym domu. Jestem w trakcie przeprowadzki, jest tego naprawdę bardzo dużo. Ale nie o tym dzisiaj, przyszła do mnie paczka z najnowszą kolekcją od [tu nazwa marki - przyp. red), za chwilę przymierzę i wam pokażę. No i oczywiście na koniec podam Wam nowy kodzik rabatowy. Także wyczekujcie - zachęciła fanów do seansu kolejnych nagrań celebrytka.