TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, ile kosztowała warszawska willa Karoliny Pisarek!

Alexi 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Myślę że jej eksy się cieszą że to mają normalne życie a ona znalazła ofiarę do zajeżdżania :) przestańcie ja obserwować na IG to już nie będzie miała na nowe auto . ;) Chwali się 29 miejscem w rankingu który nie jest odnośnie wyglądu a zaangażowania w social media o tym to już nikt nie wspomni. Nr1 jest aseksualna ale ma miliony wielbicieli więc taka Pisarek bedzie nawalać więcej relacji by jeszcze za rok być wyżej ....zauważcie rok temu była z dystansem i ze smakiem w mediach a dziś nawet jak pierdnie to będzie story i wywiad w dzień dobry TVN ;D żenujące . Teraz pewnie TVN będzie z kamerą w jej domu a nie zdziwię się jak zaraz będzie show u Pisarek z kamerami jak przygotowania do ślubu 🤣 księżniczka wieśniaczka a rodzina w tle ubodzy że Szczecinka . Dramat i żenada .