Karolina Pisarek rozprawia na temat poprawiania zdjęć: "Staram się ograniczać"! Rzeczywiście?

Dzielnie walcząca z przytykami internautów Pisarek udzieliła ostatnio wywiadu Plejadzie. Podczas rozmowy poruszono m.in. temat mediów społecznościowych. Karolina wyznała, że zależy jej na pokazywaniu prawdy na swoich profilach. Przypomnijmy, że jakiś czas temu "fani" przyczepili się do jej pomarańczowego odcienia skóry . Modelka tłumaczyła, że nieco sztucznie wyglądająca karnacja to efekt opalania natryskowego i użytych filtrów .

Karolina Pisarek o poprawianiu zdjęć w mediach społecznościowych

Staram się ograniczać używanie Photoshopa na Instagramie, dlatego że później wychodzę i ludzie mnie widzą. Nie chcę, żeby była różnica między tym, co pokazuję w sieci i jak wyglądam na żywo. Chcę, żeby to było spójne. Nie lubię kłamstwa - oznajmiła jednak w najnowszym wywiadzie modelka.

Karolina Pisarek snuje refleksje na temat dzisiejszej młodzieży i odpowiedzialności

Rozmowa o mediach społecznościowych zainspirowała Pisarek do dumania na temat dzisiejszej młodzieży. 25-latka zauważyła, że brak kontaktów rówieśniczych źle wpływa na młode osoby, które znajdują się w gronie jej obserwujących. Sama czuje przez to sporą odpowiedzialność, dlatego przykłada uwagę do tego, co publikuje w sieci.

Kiedyś wychodziło się na podwórko i bawiło się z dziećmi. Teraz taka młoda osoba może być samotna, bo nie wychodzi do znajomych i wszystko jest w sieci. Obserwują nas młode osoby i porównują się do nas. To, jak prowadzimy swoje życie na co dzień, ma bardzo duży wpływ na to, jak odbierają to inni. Bardzo się cieszę, że jest trend na "body positive" i coraz więcej osób mówi o swoich problemach - podkreśliła.