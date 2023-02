Karolina Pisarek wykłóca się z internautami pod reklamą... grzańca. "MEGA SŁABE. Za kasę zareklamuje wszystko!"

Karolina Pisarek z pewnością należy do grona topowych influencerek w kraju. Poza relacjonowaniem codziennych zmagań, podróży i romantycznych chwil z mężem, 25-latka chętnie nawiązuje współprace reklamowe z przeróżnymi markami. Wzmożona aktywność w sieci nie raz okupiona jest sporą ilością krytyki ze strony wyczulonych internautów. Choć internetowe gwiazdki często zarzekają się, że negatywne opinie ich nie wzruszają, to czasem decydują się na polemikę z komentującymi.

Internauci krytykują Karolinę Pisarek za kolejną współpracę reklamową

Karolina Pisarek odpowiada na krytykę internautów. Pisze o umoralnianiu i hipokryzji

Komentarze pod ostatnim postem...1. Ten grzaniec jest BEZALKOHOLOWY. 2. Nawet gdyby był z alkoholem, to nie widzę w tym wstydu, że okazyjnie napiję się %, jestem dorosłym człowiekiem i niech rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie pił alkoholu (nie mówię tu o alkoholizmie, mowa tu o wyjątkowych okazjach. 3. Często jest mi zarzucane, że promuję healthy life style, a pojawiają się rzeczy mniej zgodne z takim trybem życia. Ludzie, czy wy, jak jesteście na diecie, nie odstępujecie od niej? Przecież to się nazywa BALANS - grzmiała modelka.

Najlepsi są ludzie od umoralniania, którzy są totalnymi hipokrytami. Gdybym miała słuchać wszystkich, którzy pokazują mi palec (w tym osoby publiczne), to wiecie co by było? Nie spełniałabym ani jednego marzenia. Nie znam osoby, która lubi być osądzanym, ocenianym, krytykowanym czy hejtowanym. Ja wystarczy, że cieszę się z mojego ślubu i mam hejt i umoralnianie, że nie powinnam pokazywać życia prywatnego (mimo że większość z tych osób właśnie tak robiła). Hitem są dla mnie ludzie, którzy oceniają innych, a robili dosłownie to samo, tylko w inny sposób - podsumowała.