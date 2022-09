Karolina Pisarek skarży się na internautów zarzucających jej "przykre rzeczy": "Brak mi słów, by wyrazić, jak bardzo jestem ROZCZAROWANA"

Karolina Pisarek w ostatnim czasie zmagała się z problemami zdrowotnymi. Celebrytka cierpiała na silne bóle głowy, w związku z czym zmuszona była szukać pomocy u specjalistów. Przez kolejne wizyty u lekarzy 26-latka nie była w stanie przygotować się do kolejnego odcinka "Tańca z gwiazdami". W niedzielę jej stan uległ jednak "delikatnej poprawie" i ostatecznie celebrytka pojawiła się na parkiecie. Występ Pisarek wzbudził sporo emocji wśród widzów show. Choreografia celebrytki została bowiem ograniczona głównie do serii energicznych ruchów na kanapie. Choć ostatecznie Karolina awansowała do kolejnego odcinka "TzG", jury oceniło jej popisy zaledwie na 17 punktów, w tym jeden od Iwony Pavlović.