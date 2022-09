TYLKO NA PUDELKU: Karolina Pisarek zdradza, co z OPERACJĄ (WIDEO)

Pisarek w rozmowie z Pudelkiem przyznała, że czuje się dużo lepiej, ale jej występ w "Tańcu z Gwiazdami" do samego końca nie był pewny. Modelka przy asyście męża Rogera wyjawiła, że od niedzieli jej stan zdrowia się nieco poprawił , co sprawiło, że podjęli decyzję, że będzie spełniać marzenia i szlifować swoje umiejętności taneczne.

Roger wyjawił, że Karolina miała wizyty u kilku neurochirurgów. Jeden z nich zawyrokował, że jej dalsze występy w "Tańcu z Gwiazdami" są możliwe, jeśli tylko ból na to pozwoli. Małżonek modelki podkreślił, że odwiedzili kilku lekarzy, by uzyskać potwierdzenie, że Karolina faktycznie może wystąpić.

Pojechaliśmy do jeszcze jednego neurochirurga, by on potwierdził, że nie ma przeciwwskazań do wysiłku fizycznego. Dostała kolejne leki przeciwzapalne, bo przeciwbólowe nie działają - kontynuował.