Karolina Pisarek w różowym bikini wygrzewa się na LUKSUSOWYM jachcie i eksponuje umięśniony brzuch (FOTO)

Po 8 latach rozstałam się z chłopakiem który był manipulantem, kłamczuchem i zwykłym pasożytem. Kiedy powiedziałam ze mam dosyć sporadycznych spotkań i niech wykona jakiś krok to zaczął skarżyć się na brak pieniędzy. Ja się starałam i jakieś mam a on wiecznie biedny bo jest leniem i cwaniakiem i chciał chyba żyć na mój koszt, obiecywał mi złote góry a ciagle był ten sam bezsens. Plus zawsze to mi bardziej zależało. To ja proponowałam spotkania i jeździłam do niego a mu było z lekka obojętne. Powiedziałam ze zasługuje na coś lepszego a on ok to pa i takie było nasze rozstanie. Wiem ze tak jest lepiej bo nasz związek szedł do nikąd ale mam depresyjny nastrój. Czy długo to jeszcze będzie trwało? Czuje się winna ze tyle lat zmarnowałam z takim śmieciem.