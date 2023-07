Karolina Pisarek i Roger Salla wypoczywają na tureckim jachcie. Zapłacili prawie 70 TYSIĘCY ZŁOTYCH! (ZDJĘCIA)

nick 18 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

A ja już nie wiem jak mam ratować mój sklep.... ludzie kupują tylko lirojach, i innych j..skach lub innyh zagranicznych sklepach online bo znane. Mam dobre gatunkowo produkty i w dobrych cenach, już nie daję rady, zagubiłam się w gąszczu ciągłych zmian w google. Nie mam urody modelki i pewności siebie, która może co nieco by mi pomogła ... Z wielu powodów nie mogę pójść do pracy, chociaż muszę przyznać, że po tych 14 latach własnej działalności gdybym tylko mogła to bym to zrobiła