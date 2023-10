Karolina Skiba odpowiada na wywody byłej żony Krzysztofa i mówi, czego eks miała mu ZABRANIAĆ!

Hmm 9 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Ta Karolina zrobilaby najlepiej,jak wcale by sie nie mieszala i nic by nie komentowala.Wtedy pokazalaby klase .Skiba juz w ogóle nic nie mówi,a ona zachowuje sie,jakby w ogóle miala do tego jakiekolwiek prawo.Nie wiem, dlaczego on jej na to pozwala