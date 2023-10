Opublikowano CAŁY wywiad byłej żony Krzysztofa Skiby: "Sukces zawdzięcza się pierwszej żonie, a drugą żonę sukcesowi"

Renata Skiba "wyjaśnia" byłego męża w obszernym wywiadzie: "Najwięcej stracił w wymiarze moralnym"

Była żona lidera Big Cyc wyjawiła, że nie miała jeszcze okazji poznać ukochanej Krzysztofa, gdyż nie miała takiej potrzeby. Kontakt miała próbować za to nawiązać Karolina, wysyłając do niej maila z różnymi roszczeniami. Gdy wiadomość o rozstaniu z Renatą i nowej miłości dotarła do mediów pod koniec zeszłego roku, muzyk twierdził, że zabezpieczył matkę swoich dzieci finansowo . Wziął tylko samochód i dwie walizki. Kobieta utrzymuje, że wcale tak nie było.

Rzeczywiście zawsze pracowałam zawodowo i nigdy nawet nie pomyślałam, żeby z tego zrezygnować - mówiła. To praca, a nie odpoczynek daje nam satysfakcję. Jestem typem zadaniowca, realizuję się w działaniu. Przez cały okres małżeństwa to ja zajmowałam się wszystkimi aspektami życia związanymi z prowadzeniem domu i posiadaniem rodziny. Zawsze robiłam coś dla męża, w sprawie męża, z powodu męża. Chyba to umiejętnie wykorzystywał. Żartowałam, że gdyby było to możliwe, to do dentysty też chodziłabym za niego. Poświęciłam się dla rodziny całkowicie po to, aby on mógł rozwijać swoją karierę. Kiedyś nigdy nie miałam czasu dla siebie.