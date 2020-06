Kasia Cichopek zachwala na Instagramie krem do... zrogowaciałych stóp. Fani: "Ale z pani SŁUP REKLAMOWY"

Xyz 1 godz. temu zgłoś do moderacji 71 4 Odpowiedz

Jeszcze kilka lat temu instagram służył do tego, że ludzie chwalili się w jakim ciekawym miejscu byli, co dobrego zjedli, jak fajnie spędzali czas, było to robione przez ludzi, którzy po prostu potrzebowali atencji widzów. Teraz jest to ordynarny blok reklamowy dla cwaniaków, którym nie chce się iść do normalnej roboty. Mam wrażenie, że każdy na instagramie albo coś reklamuje albo wydaje ebooki o niczym i i w ten sposob staje się "ekspertem". To zwyczajne cwaniactwo nierobów, którzy żerują na zwykłych ludziach i chcą ich pieniędzy. Amen