Kasia Nast wyrozumiale o rozstaniu Kaczorowskiej i Peli: "Wolę patrzeć na to, że w Agi życiu pojawiła się KLAROWNOŚĆ"

Kasia Nast o rozstaniu Kaczorowskiej i Peli. "Pojawiła się klarowność"

Przede wszystkim chciałam trochę przekształcić to, co powiedziałaś. Powiedziałaś, że namieszało się w jej życiu. A tak naprawdę wolę patrzeć na to, że w Agi życiu pojawiła się klarowność . Tak staram się podchodzić do życia - powiedziała.

Staram się podchodzić do każdego rozstania jak do lekcji. Czego tak naprawdę uczy mnie to rozstanie? Czego uczę się o sobie? Bo rozstania są niesamowitą skarbnicą wiedzy o nas samych - zapewnia. Czy potrafię wziąć odpowiedzialność za swoje życie i powiedzieć, "no dobra, po prostu nie byliśmy dla siebie"? To też jest okej, tak? Bo ja mam wrażenie, że bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś się z nami rozstaje, to my nosimy w sobie ogromne poczucie wstydu, że ktoś się z nami rozstał. A powinniśmy mieć zaufanie do tego, że po prostu nie jesteśmy dla siebie i to jest okej.