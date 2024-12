Eliza Trybała o rozstaniu Kaczorowskiej i Peli: "Nikt nie wie, jaka jest prawda. Agnieszka powinna być inspiracją do tego, jak się podnosić"

Elizka Trybała broni Agnieszki Kaczorowskiej

Zawsze będę ją wspierać. Śmiałyśmy się z Agnieszką Kaczorowską, że ten program to była też taka terapia. Bardzo dużo nauczyłyśmy się o sobie. Bardzo dużo zrozumiałyśmy i też wymieniłyśmy niektóre spostrzeżenia na temat naszego życia i analizowałyśmy też to wszystko. Miałyśmy taką wdzięczność, że tam byłyśmy i że mogłyśmy to wszystko przeżyć. (....) Czułam, że ona czuje to, co ja czuję i wiem o tym, że to będzie kontakt na lata i cieszę się, że ją spotkałam w swoim życiu - mówiła w rozmowie z tabloidem.

Ja doskonale wiem, jaka jest prawda i wiem, że to jest dla niej przykre i bardzo ciężkie. Ale ona jest niesamowitą i silną kobietą. Uważam, że ona powinna być inspiracją do tego, jak się podnosić, jak z uśmiechem na twarzy dalej brnąć przed siebie. Ona po prostu postawiła na siebie i na to, co ona czuje, na to, jak ona uważa, a nie tylko na to, żeby komuś było dobrze i żeby mieć dobrą opinię wśród innych ludzi i robić to, żeby słuchać jakiś pochlebień i żeby wywoływać sympatię. Po prostu postawiła na siebie - podsumowała.