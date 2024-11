Agnieszka Kaczorowska może liczyć na wsparcie... Elizki Trybały. Spotkały się po wywiadzie Macieja Peli. Uroczo?

Pani Agnieszka chyba nie dojrzała do małżeństwa i rodzicielstwa.Nad związkiem trzeba pracować,bo nie ma ludzi idealnych i pamiętać to,co połączyło was na początku.Codzienność zabija żar,ale daje w zamian inne radości.Trzeba to doceniać,zwłaszcza gdy są dzieci,które kochają oboje rodziców i o niczym bardziej nie marzą,niż by mieć ich oboje na co dzień.W małżeństwie zawsze są lepsze i gorsze dni.Te złe trzeba zmieniać w lepsze lub przeczekać.