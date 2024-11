Maciej Pela powstrzymywał łzy podczas wywiadu o rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską. "Chciałbym usłyszeć prawdziwy powód"

Każde rozstanie ma jakiś powód. On twierdzi ze nie był na to gotowy a więc decyzja o rozstaniu nie wyszła od niego ale fakt jest taki ze często oczekiwania facetów co do związku są inne niż te oczekiwania kobiety. Dla faceta jest ok ze to kobieta zajmuje się dziećmi, że na jej głowie są wszystkie sprawy domowe, znam pary które rozstały się właśnie dlatego że facet nie wspierał kobiety i nie pomagał a tylko zajmował się sobia i to mu pasowalo ale tu jako że on jesr osoba z showbiznesu stawiam że jednak ktoś inny się pojawil