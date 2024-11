Agnieszka Kaczorowska pierwszy raz komentuje rozstanie z Maciejem Pelą. "Jeszcze nie mamy rozwodu, ale..."

Od rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli minął już miesiąc. Do tej pory żadne z nich nie skomentowało oficjalnie powodów dla których podjęli taką decyzję. Co jakiś czas pozwalają jednak sobie na subtelne nawiązania do prywatnej sytuacji w komentarzach lub wpisach na Instagramie. Ostatnio głos zabrała mama tancerza, która wbiła szpilę swojej jeszcze synowej.

Maćku, jesteś najwspanialszym tatą dla swoich córeczek, a naszych kochanych wnuczek. Jesteśmy z Tobą zawsze. Rodzina jest najważniejsza w realnym życiu, a nie tylko na Instagramie, o czym niektórzy zapomnieli - napisała.

Agnieszka Kaczorowska we wtorek wieczorem zasiądzie na kanapie u Kuby Wojewódzkiego. Gwiazdor TVN nie przepuścił okazji i zapytał aktorkę "Klanu" o ostatnie zawirowania w życiu prywatnym. Co ciekawe, celebrytka pierwszy raz od miesiąca przyznała, że faktycznie doszło do rozstania, ale nie chciała powiedzieć, z czyjej winy.

Czy ty jesteś gotowa na to, żeby tak serio trochę pogadać? - zaczął Wojewódzki.

Rozstaliśmy się jako para, rozstaliśmy się jako... no, jeszcze nie mamy rozwodu, ale... - słychać w dalszej części rozmowy.

Czyli nie ma winnego? - dopytywał gospodarz.

Jestem tutaj, jeśli trzeba to powiedzieć, to powiedzmy to raz a dobrze i zakończmy - wyznała tajemniczo Agnieszka.

Więcej o rozmowie powiedział sam Wojewódzki. Jak przyznał - dawno nie miał tak szczerego gościa.

Moim gościem będzie dziewczyna, na której głos, zdanie, refleksję, a może po prostu ból czeka pół rozemocjonowanej Polski. Agnieszka Kaczorowska postanowiła przyjść i powiedzieć o tym, co naprawdę dzieje się w jej życiu i jaki ma na to pomysł. Warto być. Myślę, że rzadko spotykamy taki rodzaj szczerości dzisiaj w mediach. Bolesnej. Nie będę ukrywał, momentami - powiedział Plejadzie.

Trzeba jednak wziąć poprawkę na to, że jest to zmontowany zwiastun. Co jeszcze powiedziała Kaczorowska? Przekonamy się wieczorem.

