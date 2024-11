Maciej Pela reaguje na zarzuty, że "znudziła mu się zabawa w tatusia" i zapewnia: "Nie porzuciłem rodziny, nie skoczyłem w bok"

Dokładnie miesiąc temu poinformowaliśmy, że małżeństwo Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli zmierza ku końcowi. Para spędziła ze sobą siedem ostatnich lat i doczekała się dwóch córeczek: Emilii i Gabrieli . Wciąż jednak nie dostaliśmy od nich oficjalnego oświadczenia. Od czasu do czasu, w subtelny sposób, oboje nawiązują jednak w mediach społecznościowych do rozpadu swojego związku. Ostatnio tancerz zaangażował się w dyskusję z fanami pod jednym ze swoich postów, gdzie temat rozmowy dotyczył jego jeszcze żony.

Jak to bywa w przypadku tak medialnych związków, budzą one mnóstwo zainteresowania ze strony fanów, którzy dzielą się swoimi przemyśleniami i rozmaitymi teoriami. Do niektórych z nich Maciej Pela postanowił się odnieść. W sobotę na jego profilu znalazło się obszerne wyjaśnienie.

Przez ostatnie 2 miesiące przeczytałem tyle kłamstw na swój temat, że gdyby nie rodzina, mój najlepszy przyjaciel, życzliwi znajomi i leki i terapia, nie wiem jakbym to dźwignął. I choć wiem, że to co pisano o mnie jest bzdurą, to ciężko było przełknąć niektóre komentarze. Gdy przeczytałem, że "znudziła mi się zabawa w tatusia" zalała mnie ogromna frustracja, złość i poczucie niesprawiedliwości. Zawsze byłem tatą na 100%. Zawsze dawałem wszystko rodzinie. Zawsze byłem zaangażowany. Teraz też chciałbym być obecny każdego dnia w życiu dziewczynek. Nawet na chwilę, bo nigdy nie wiadomo, kiedy będą mnie potrzebować. I jeśli jacyś ludzie w mediach/socialach/gazetach zrzucają na mnie winę za to, że odebrano mi możliwość bycia przy swoich dzieciach każdego dnia, to mówię STOP - pisze Pela i zapewnia, że nie porzucił rodziny i nie miał romansu.