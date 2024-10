Tabloid opublikował zdjęcia Agnieszki Kaczorowskiej z tajemniczym mężczyzną. Razem udali się do hotelu

Pamiętam jak Bożenka się chwaliła jaką ma wspaniałą rodzinę i zapraszała telewizję do domu. Pela mówił, że zajmuje się dziećmi, gotuje zupki i je zamraża. Wtedy szczerze zazdrościłam jej takiego zaangażowanego partnera, bo mój mąż nigdy nic dziecku nie ugotował i niewiele się nim zajmował. Żal mi tego Peli, bo on jest jak matka dla ich dzieci - to on je karmił, przewijał itd. (podczas gdy Bożenka latała po telewizjach),a teraz będzie je widywał co 2 tygodnie. Mi by pękło serce.