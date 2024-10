Maciej Pela wymownie po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską. "Taniec zawsze pozwalał mi się odciąć od ZŁYCH RZECZY"

Do tej pory sami zainteresowani nie odnieśli się do tematu. Agnieszka Kaczorowska na jednym z warszawskich eventów unikała wywiadów, natomiast Maciej Pela po cichu usunął wspólne fotki z Instagrama . Teraz opublikował dość wymowny wpis .

Maciej Pela odciąga myśli od trudnych chwil w życiu

Wygląda na to, że Maciej Pela stara się obecnie odciągnąć myśli od tego, co dzieje się w jego życiu. W takich chwilach zawsze udawał się na salę taneczną, gdzie może wyrzucić z siebie negatywną energię, co uczynił również tym razem. Jego słowa, które padły na InstaStories, są dość wymowne.