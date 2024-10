Agnieszka Kaczorowska w pierwszym wywiadzie PO ROZSTANIU! "Są takie chwile w życiu, które wymagają ciszy"

Agnieszka Kaczorowska udzieliła wywiadu. Emocjonalna reakcja

Teraz w moim życiu jest mój mąż, który jest moim największym wsparciem i który zawsze podaje mi rękę. Były takie sytuacje już na przestrzeni naszego małżeństwa, że gdyby nie on, to nie wiem. Było naprawdę trudno. Zdecydowanie mój dom i moja rodzina to jest moja oaza, to jest moje takie źródełko energii, to jest miejsce, gdzie czuję się najlepiej, gdzie jestem rozumiana, gdzie jestem kochana, gdzie kocham, gdzie mam spokój, gdzie jest wszystko, o czym marzyłam. W zasadzie jestem w takim miejscu w swoim życiu, że mam wszystko, o czym marzyłam, bo mam właśnie to. Mam dzieci, mam męża, mam dom - mówiła jeszcze w sierpniu podczas nagrań.

Ja niezmiennie będę zapraszała do swojego życia i niezmiennie będę robiła to w takiej formie, w jakiej ja chcę to robić. Ja myślę, że na wszystko jest odpowiedni moment. I tak samo jak po urodzeniu dziecka powiedziałam, że już jestem mamą ileś tam dni po, a nie dwie minuty po porodzie, tak samo o wszystkim mam prawo powiedzieć wtedy, kiedy jestem gotowa, wtedy kiedy jest na to czas i to się tyczy absolutnie każdego wydarzenia w moim życiu. Niezmiennie wszystkich zapraszam do mojego życia, do tego kawałka, który ja chcę pokazywać, który zawsze chcę, żeby niósł wiele radości innym - mówiła, gdy delikatnie łamał jej się głos.