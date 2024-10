TYLKO NA PUDELKU: Tak wygląda życie Kaczorowskiej i Peli po rozstaniu. "Od mniej więcej dwóch tygodni nie mieszkają już razem"

Co tu komentowac? Wszystko na pokaz usmiechy I glupoty chlop robil za pania domu zajmujac sie wszystkim co by panna mogla rozwijac skrzydla. Popatrzyla na niego I stwierdzila ze on juz nie dla niej I zakonczyla ta siedmioletnia milosc szybko. Jest na fali zarabia zaraz ktos inny sie obok niej zakreci. Szkoda meza bo go w sumie wykorzystala i na koniec zostawila. Panie Pela podwinie sie fajna mila babka nie placz. Ta cwaniara nie ma zbyt wiele czasu, moze rok dwa I tez spadnie jak inne tzw gwiazdeczki tv…. Zobaczysz Moj Drogi