Maciej Pela nie chce komentować rozstania z Agnieszką Kaczorowską, ale udostępnił WYMOWNE nagranie. "Widzę to kłamstwo"

Oni mówili w ostatnim wywiadzie , że po urodzeniu pierwszego dziecka on rozpoczął swój prywatny kryzys, bo był w domu, nie pracował, sprzątał itd, i ten kryzys trwał i dopiero niedawno to "posprzątali". A teraz jest już cudownie... No niestety .... Ona chyba ma bardzo dominujący charakter. W związku każda osoba musi mieć swoją przestrzeń, swoją pracę, swoje pasje. Jeśli jedno - kobieta lub mężczyzna stają się takim miękkim kapciem, to bardzo niedobrze. Fajnie jest podziwiać druga osobę, być trochę zazdrosnym. Jeśli ktoś wtapia się w dom, zawsze tam jest i czeka z zupą, to staje się nieatrakcyjny. Przestaje być wyzwaniem, osobnym bytem. Jest jak fotel w salonie. Nie róbcie sobie tego wzajemnie. Może na początku jej się podobało, że on ugotuje i posprząta i jest dobry i miły..... To jest fajne, ale dla energii erotcznej nie za bardzo. Kobiety niestety często chcą udomowić faceta, ale jak się to całkowicie uda, to zazwyczaj oznacza koniec. Dobrze iść na terapię par, bo wtedy zwykle wychodzi co wynieśliśmy z dzieciństwa, z domu rodzinnego i skąd są różne zachowania . I można to zmienić.