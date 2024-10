Agnieszka Kaczorowska o wsparciu bliskich: "Bardzo lubię to poczucie, że niczego i nikogo nie potrzebuję". Wymowne?

Kaczorowska o wsparciu ze strony bliskich

Jestem teraz w takim momencie życia, że wiem dobrze, że super mieć dobrych, mądrych, bliskich i kochających ludzi dookoła siebie. W ogóle, bo to może być partner, partnerka, mąż, żona, mama dalej, pomimo tego, że jesteśmy dorośli czy przyjaciółka. Musimy pamiętać, że wszystko, co najlepsze, możemy też dać sami sobie i może być wokół nas mnóstwo wspaniałych, kochających, wspierających ludzi i będą nam dawać to, co najlepsze, ale jeżeli my sobie tego nie damy, to się to będzie odbijało jak grochem o ścianę. Po pierwsze - przyjmować to, co dostajemy od ludzi A po drugie - samemu generować taką miłość do siebie, dbałość o siebie. W rezultacie myślę, bardzo lubię to poczucie niczego i nikogo nie potrzebuję, a z drugiej strony, jeśli otrzymuję miłość i tak dalej, to chcę to brać i się tym dzielić. Nie uzależniam się od tych czynników zewnętrznych, jednocześnie jeśli są, to tym lepiej, więc to jest jakaś synergia - mówiła Agnieszka Kaczorowska "Super Expressowi".