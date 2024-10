Agnieszka Kaczorowska nie określa już siebie "ŻONĄ". W instagramowym biogramie tancerki zaszła istotna zmiana

Obydwoje niezalezni finansowo, to po co maja sie meczyc, jak w serduchu nie iskrzy". Jesli nie beda prac brudow publicznie, to i dzieci lekko przez to przejda. Przeciez rodzicem zostaje sie do konca zycia. A to, ze mama z tata razem nie mieszkaja nie znaczy, ze dzieci nie maja mamy i taty, nadal maja.