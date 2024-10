Agnieszka Kaczorowska tankuje bez obrączki

No i co? Przyjechała, zatankowała, zapłaciła i odjechała, a wy teraz będziecie łazić za nią , zalewać takimi głupimi artykułami, bo rozstała się z mężem, jak miliony ludzi tym kraju, gdzie ta wasza tzw tolerancja, żenujące to już jest, bo co, wstawiała czułe fotki, a wy co wstawiacie, dokumenty z awantur domowych, to się w głowie nie mieści jak się czyta te błazeńskie posty i do nich komentarze.