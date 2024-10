Wszystkie związki Agnieszki Kaczorowskiej. Ma na koncie relację ze znanym muzykiem i starszym o 18 lat reżyserem

Nic nie wywołuje tylu emocji w kolorowym świecie show-biznesu, co niespodziewane rozstania znanych i lubianych duetów. Kolejne celebryckie trzęsienie ziemi miało miejsce w środowy poranek, kiedy ujawniliśmy jako pierwsi, że po około siedmiu latach zakończył się związek Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli . Taneczna para stanęła na ślubnym kobiercu we wrześniu 2018 roku i doczekała się dwóch córek - Emilii i Gabrieli. Niegdysiejsi zakochani na razie wstrzymują się od komentowania doniesień na temat rozstania.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozstali się. Z kim wcześniej związana była tancerka?

Trwająca kilka ładnych lat miłosna sielanka sprawiła, że wielu zapomniało już o burzliwej przeszłości w życiu uczuciowym Agnieszki Kaczorowskiej. Przypomnijmy, że zanim "Bożenka z Klanu" zapałała miłością do Macieja Peli, szczególne miejsce w jej sercu zajmował Maciej Zadykowicz , którego celebrytka poznała przy pracy nad musicalem "Karol". Tancerka związała się z piosenkarzem i aktorem w kwietniu 2017 roku , co odnotowały wówczas wszystkie rodzime portale plotkarskie. Mężczyzna pozował u boku gwiazdy na oficjalnym otwarciu jej szkoły tańca. Zaledwie kilka miesięcy później Agnieszka potwierdziła doniesienia o zakończeniu relacji z artystą . Właśnie wtedy zaczęto łączyć ją z Pelą.

Wiedziałam, że to przyjdzie w mediach, ponieważ jestem osobą publiczną, więc takie rzeczy ciężko ukryć. Wiedziałam, że ten moment nadejdzie, mimo że wszystko się działo przed świętami Bożego Narodzenia, to prędzej czy później wiedziałam, że to wypłynie - mówiła o rozstaniu z Zadykowiczem w rozmowie z serwisem Jastrząb Post.