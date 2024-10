Kaczorowska i Pela jeszcze dwa miesiące temu udzielili wspólnego wywiadu. Tancerz mówił o kryzysie: "Siadłem psychicznie"

Tak wyglądał ostatni wspólny wywiad Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli

Sprawa rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i ojca jej dzieci jest wyjątkowo świeża. Wszak jeszcze latem rodzice Emilki i Gabrysi wrzucali do sieci wspólne zdjęcia. Pod koniec lipca ukazał się też wspólny wywiad gwiazdy "Klanu" i jej męża. Tancerze wystąpili na poświęconym parom kanale Pauliny Koziejowskiej i Macieja Orłosia. Wtedy nic nie wskazywało na to, by małżonkowie myśleli o zakończeniu relacji. We "W związku" (tak nazywa się podcast) wspominali co prawda o trudnościach, z jakimi się mierzą jako para, jednak nic nie wskazywało na to, by napotkali jakiś większy kryzys.