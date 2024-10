Maciej Pela skradł serce Agnieszki Kaczorowskiej po prezentacji hip-hopowych ruchów na parkiecie. "Zazdrośnicy dawali nam 3 MIESIĄCE"

I widzicie panowie jak to jest jak się siedzi na URLOPIE macierzyńskim ? Tak chętnie stawiacie tezy, że siedzenie z dzieckiem jak takie proste, łatwe i przyjemne. A tak na prawdę każda Wasza praca to pikuś w porównaniu do zajmowania się domem i dziećmi. Pan Pela jest na to najlepszym dowodem. Żeby rodzina i rodzice byli zdrowi i spełnieni powinni po równo zajmować się domem i dziećmi. Po roku dziecko do placówki i kobieta do pracy, choćby na pół etatu, żeby wrócić do zdrowia psychicznego. Bardzo współczuję, zawsze to jest ogromna tragedia kiedy kończy się związek, w szczególności tam gdzie są dzieci