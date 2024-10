Maciej Pela USUNĄŁ z Instagrama zdjęcia z Agnieszką Kaczorowską!

Jakie to dojrzałe xD. Co to zmienia, czy ma swoją byłą, matkę swoich dzieci, na IG. Zdjęcia będą odstraszać potencjalne nowe partnerki? Ja bym zrozumiała, jakby to zrobiła osoba, która dopiero co weszła w dorosłość, ale no cóż, piotrusiów panów nie brakuje.