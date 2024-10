Maciej Pela wdał się w dyskusję na temat ROZSTANIA z Agnieszką Kaczorowską. "Fakty mówią same za siebie"

Jeszcze do niedawna wydawało się, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela tworzą jedno z bardziej zgranych małżeństw w świecie rodzimego show-biznesu. Sami w przeszłości podkreślali, że w ich związku nie zawsze jest kolorowo, lecz do tej pory tanecznej parze udawało się przezwyciężać wszelkie przeciwności. Choć sielankowe, romantyczne kadry w mediach społecznościowych na to nie wskazywały, zdaje się, że jakiś czas temu nad małżeństwem Agnieszki i Macieja zawisły czarne chmury. Niestety, rodzicom Emilii i Gabrieli nie udało się przezwyciężyć trudności. Na początku października jako pierwsi poinformowaliśmy, że gwiazda "Klanu" i jej partner po siedmiu wspólnych latach podjęli decyzję o rozstaniu.