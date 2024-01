Kasia Nast z partnerem reklamują KURS DLA PAR. Internauci sceptyczni: "Ile trwa Wasz zawiązek, że możecie doradzać innym?". Jest ODPOWIEDŹ

Zzz 8 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Jestem w związku od 4,5 roku, w tym pół roku po ślubie. NIGDY nie mieliśmy kłótni, bo oboje nie jesteśmy wybuchowymi typami. Zdarza się, natomiast, że przy różnicy zdań mamy tzw. ciche dni, ale nigdy na dni - najwyżej parę godzin. Finalnie albo dochodzi do kompromisu, albo jedno zdaje sobie sprawę, że sposób drugiego jest lepszy w danej sytuacji. Jak ktoś coś "przeskrobie" to drugie się na nim nie wyżywa i nie kopie dodatkowo niemiłymi uwagami. Jak jedno ma gorszy dzień i zdarzy się jakiś kąśliwy komentarz czy odpysknięcie w nerwach to drugie nie odwdzięcza się tym samym. Uważam, że to bardzo dobry związek, ale dla nas i nie radziłabym nikomu nigdy w sprawie jego relacji z partnerem, bo każdy jest inny. Moja siostra z mężem są razem 15 lat. Ich sposobem na konflikty są intensywne, ale krótkie kłótnie. Potrafią tak kilka razy dziennie, na różne tematy. Oboje są bardzo ekspresyjni, ale te kłótnie szybko wygasają i chwilę po już zachowują się normalnie i czule. Nie są też w tych kłótniach agresywni czy chamscy. Druga siostra z mężem, już 11 lat po ślubie z kolei mają podejście, że każdy problem trzeba dokładnie omówić, bo rozmowa jest kluczem do porozumienia- oboje są psychologami. I to tylko przykład przeróżnych metod prowadzenia udanego związku z jednej rodziny. A ta jest z goście mniej niż rok i wydaje jej się, że ma prawo robić ludziom kursy jak mieć udany związek. Jak ktoś go ma to nie trzema mu szamanki. A jak nie ma to trzeba mu psychologa/terapeuty albo seksuologa bo problem jest w głowie a nie w aurze i energii kosmicznej.