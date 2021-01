Kasia Tusk pokazuje swoje stare stylizacje, od których ma CIARY ŻENADY. "Ta pantera..."

Kasia Tusk jest niezwykle rygorystyczna jeżeli chodzi o estetykę zdjęć, którymi dzieli się na instagramowym koncie. Blogerka dba o to, by wszystko było utrzymane w odcieniach czerni, bieli i szarości (a w porywach też beżu). Niektórzy postrzegają to zamiłowanie do klasyki za atut, inni zarzucają Kasi "bejzikowość" i bycie przewidywalną do bólu.