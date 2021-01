Kasia Tusk W SUKNI ŚLUBNEJ i NA PORODÓWCE. Pokazuje niepublikowane zdjęcia

riso 51 min. temu zgłoś do moderacji 310 6 Odpowiedz

Te porody w szpitalach to dosłownie patologia. Każdej wbijają wenflon w rękę, a dla większości to jeszcze przyśpieszają sztucznie poród oksytocyną i nacinają nożyczkami krocze pod sam koniec, co powinno być zakazane prawnie. Również przyśpieszają poród poprzez przebicie pęcherza płodowego, lub tak zwane baloniki wypełnione solą fizjologiczną. Do tego prawie wszystkie kobiety są zmuszane do rodzenia w pozycji leżącej lub półsiedzącej, które są nienaturalne i szkodliwe. Takie pozycje utrudniają i spowalniają poród, a kobieta musi przeć na siłę żeby w ogóle urodzić. W pozycji pionowej byłoby o wiele łatwiej, a parcie znacznie mniejsze, czyli bez takiego wysiłku, który jest bardzo szkodliwy dla matki i dziecka, bo może powodować różne powikłania (np wzroku, uszkodzenie szyjki macicy). Odnośnie refundacji porodów domowych to mówiono już o tym 10 lat temu, a nadal nic z tym nie zrobiono. Obecnie jak chcesz domowy poród z asystą, to musisz zapłacić położnej domowej kilka tysięcy złotych, a i tak może nie przyjść, bo po pierwsze jest ich bardzo mało, po drugie jest mnóstwo przegiętych przeciwskazań. Pozostaje jedynie poród w domu bez asysty, ale na to prawie żadna się nie decyduje.