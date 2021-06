Kasia Tusk potwierdza CIĄŻĘ, prezentując zdjęcia z wakacji w Toskanii

quaint10 16 min. temu zgłoś do moderacji 13 9 Odpowiedz

No nie mogę po prostu, ja się pytam co ci wszyscy celebryci, infulenserzy i inny syf którym świat jest coraz bardziej zalewany robią? Bo ja tak jak sobie czasami wejdę na pudelka albo przeglądam instagram to widzę same zdjęcia z tulum, zanzibaru i innych mykonos... po czym oni wszyscy tak odpoczywają?! Normalni ludzie pracują po 8-10 godzin dziennie, czasami cały tydzień bez dnia przerwy i nie stać ich żeby pojechać na jakiś krótki wypoczynek w Polsce a co dopiero za granicą... serio mi na miejscu tych wszyskich "gwiazd" byłoby wstyd, nic nie robić i wiecznie wstawiać zdjęcia z wakacji jak to oni odpoczywają po ciężkiej pracy, no śmiech na sali XD ludzie przestańcie obserwować te wszystkie rozenkowe, siwcowe i inny odpad poprodukcyjny to może się w końcu wezmą za jakąś pracę.