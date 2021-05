Kasia Tusk na rodzinnych wakacjach w Chorwacji: luksusowy hotel, bajeczne widoki i książki nad basenem

Jola 19 min. temu zgłoś do moderacji 42 7 Odpowiedz

Dlaczego wszyscy wszystkim wyliczają, co za ile ktoś kupuje? Z zazdrości? Stać ich to jezdza do pięciogwiazdkowych hoteli. Nie tylko ich stać. Wieczne rozliczanie, kto za ile. Miłych wakacji!