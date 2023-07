Kasia Tusk relacjonuje podróż do Prowansji i pokazuje TWARZE CÓREK (ZDJĘCIA)

Kasia Tusk relacjonuje podróż do Prowansji. Pokazała twarze córek

W niedzielę na InstaStories celebrytki można było na przykład podziwiać zdjęcia wykonane na terenie pięciogwiazdkowego hotelu mieszczącego się w budynku XIX-wiecznej rezydencji i otoczonego stuletnim parkiem. Choć Kasia otwarcie przyznała, że powrót do luksusowego ośrodka "smakował wyjątkowo słodko", wygląda na to, iż blogerka nie spędziła w hotelu całego dnia. Nieco później Tusk podzieliła się z obserwatorami ujęciami z wycieczki do starych kamieniołomów, w których kilka lat temu zorganizowano pokaz Chanel. Celebrytka udostępniła w swojej relacji krótki film, na którym widać, jak jej córeczki przechadzają się po terenie obiektu. Tusk nagrywała co prawda córki ze znacznej odległości, na wspomnianym klipie przez chwilę można było jednak dostrzec twarze dziewczynek.