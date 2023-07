Kasia Tusk udała się z bliskimi na plażę. Zwróciła uwagę na zachowanie Polaków. "Parawany rosną wokół nas" (FOTO)

ZORRO 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A to bardzo przepraszam że się wtrącam, kto to jest niejaka Kasia Tusk?Zwykła normalna kobieta córka czyściciela okien we wieżowcach a że niby mieszka w Sopocie to co komu do tego ludzie jak kto sobie pościeli tak się wyśpi. ŚWIAT ZMIERZA KU UPADKOWI LUDZIE NIE MA DLA WAS RATUNKU JEDYNIE JAROSŁAW K.BĘDZIE WASZYM ODKUPICIELEM