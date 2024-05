Kasia Tusk rozprawia o prozie życia nad rozwaloną grzanką: "Widzicie tu trochę zakłamany sielankowy obraz" (FOTO)

Kasia Tusk rozprawia nad prozą życia

Blogerka zgromadziła również rzeszę fanów na specjalnym kanale nadawczym. Chociaż udziela się tam rzadziej niż w postach czy relacjach na Instagramie, to wygląda na to, że postanowiła właśnie zrobić wyjątek i zdradzić wiernym obserwatorom, co tam ciekawego u niej słychać. Z samego rana Kasia Tusk opublikowała zdjęcie rozwalonej grzanki.

Nie ma mnie tu ostatnio za często - to co widzicie na Instagramie to jakiś "mikrowycinek" mojej codzienności - minione tygodnie to przede wszystkim bardzo wytężona praca nad MLE, no i typowa rutyna mamy dwójki przedszkolaków. Za telefon, zdjęcia, nagrywanie sięgam wtedy, gdy mam trochę luzu, a to z kolei sprawia, że widzicie tu trochę zakłamany sielankowy obraz - po prostu, gdy jesteśmy w rozsypce i niedoczasie raczej nikt nas wtedy nie nagrywa ;). To dopiero byłoby dziwne! Pamiętajcie o tym, gdy ktoś pokazuje Wam życie bez wad - skwitowała.