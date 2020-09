Kasjusz poniża Asię z "Warsaw Shore". "Nigdy nie widziałem TAK DOJ*BANYCH UD. Żałuję, że się z tobą spotykałem!"

Wydawało się, że uczestnicy Warsaw Shore przez 13 edycji programu zdążyli pokazać nam już wszystko i raczej nic nas nie zaskoczy. Niestety, ostatni odcinek mógł wywołać mocne zażenowania nawet u osób dobrze zaznajomionych z kontrowersyjnym formatem. W jego trakcie doszło do scysji między Kasjuszem i Asią , którzy jeszcze niedawno mieli się ku sobie. Podczas wizyty w klubie uczestnik podrywał nowe dziewczyny, a jedną z nich zaprosił nawet do VIPowskiej loży. Mocno "wstawiona" Asia nie mogła tego znieść i oblała go drinkiem. Mężczyzna uznał, że sprawiedliwie będzie, jeżeli też wyleje jej drinka na twarz.

To co się dziś naoglądałem, to aż mnie na hafta bierze - stwierdził. Nigdy nie widziałem tak doj*banych ud, dziwi mnie, że ktoś ma takie uda doj*bane - mówił do zapłakanej Asi śmiejąc się szyderczo.

Beztroski Kasjusz wyznaje, jak przygotowuje się do walki na FAME MMA. "Codziennie balet!"

Gadał mi cały czas coś chamskiego, tak, żeby mi było przykro. Tylko on wie, jakie są moje czułe punkty i w każdy mój jeden czuły punkt specjalnie uderzał. Na co dzień mam na to wyj*bane, co on mówi, czy on uważa, że jestem gruba, czy jestem chuda, brzydka, ku*wa, karłowata czy coś... W d*pie to mam. Tylko wiedziałam, że on to robi, żeby mi zrobić jak najbardziej na złość, żeby jak najbardziej sprawić mi przykrość w danym momencie... - wyznała.