Katarzyna Bonda niedawno się zaręczyła. Tak prezentowała się na gali u boku narzeczonego, którego poznała na RANDCE w CIEMNO (ZDJĘCIA)

Choć Bonda nie może narzekać na brak sympatii ze strony czytelników, to jednak prywatnie nie miała szczególnego szczęścia w miłości. Pisarka kilka lat temu związana była z kolegą po fachu, Remigiuszem Mrozem. I chociaż para wydawała się wręcz idealnie dopasowana, to niestety, jak to bywa w relacjach w branży, również ich związek stał się już przeszłością.