Katarzyna Bonda opowiedziała o związku z Remigiuszem Mrozem. Zdradziła, czy WYSZŁABY za niego. Doceniacie szczerość?

Katarzyna Bonda wiele zawdzięcza Remigiuszowi Mrozowi

Katarzyna Bonda do dziś ciepło wspomina relację, jaka ją łączyła z Remigiuszem Mrozem. Pisarz pokazał jej, jak wygląda miłość i pozwolił otworzyć serce . To zresztą pomogło jej w budowaniu kolejnej relacji. W rozmowie z Żurnalistą wyznała, że jednak dopiero przy obecnym partnerze poczuła coś magicznego.

Remigiusz Mróz. On mnie otworzył, a po długiej przerwie przyszedł Łukasz (dop. red. obecny partner). Myślę, że ja otworzyłam serce wtedy. To serce się otwarło, ale jeszcze nie było na tyle gotowe… Jak otworzysz po tylu latach, no to trochę szok. To jest taki magiczny moment w życiu kobiety, kiedy postanowiłam, że: "ok, teraz jestem gotowa na miłość" - mówiła Katarzyna Bonda w rozmowie z Żurnalistą.