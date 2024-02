Katarzyna Bosacka czeka na rozwód. Tygodnik zdradza, co z podziałem majątku

Niestety, ku zaskoczeniu wszystkich fanów, w sierpniu ubiegłego roku pojawiła się informacja o rozpadzie małżeństwa. Jak się okazało, senator KO bez uprzedzenia miał wyprowadzić się z domu i przenieść do młodszej kochanki . Sama Bosacka była zrozpaczona. W rozmowie z "Faktem" zdradziła nawet, że w ciągu trzech miesięcy schudła 14 kg . Nie był to jednak skutek diety, celebrytka wyjawiła, że w taki sposób jej organizm reaguje na stres.

Katarzyna Bosacka czeka na podział majątku

Mimo że Bosacka zdążyła się już trochę otrząsnąć, to czeka ją spore wyzwanie. Niebawem ma dojść do rozprawy rozwodowej. Sama zainteresowana jednak ponoć chce, aby cały proces przebiegł bardzo szybko, dlatego, jak donosi "Rewia", była gwiazda TVN miała już dogadać się z mężem w kwestii majątku .

Katarzyna Bosacka jest szczególnie bliska fanom stacji TVN, gdzie do 2019 roku prowadziła m.in. program "Wiem, co jem i wiem, co kupuję" oraz występowała też w paśmie "Dzień Dobry TVN". Aktualnie prowadzi nowe show o zdrowym żywieniu na Canal Plus.