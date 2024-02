Francuska aktorka oskarża znanego reżysera o gwałt. Miała wtedy14 lat: "Zwymiotowałam. Wpadłam w panikę. Nie było zgody"

Nieudowodnion... 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Judith Godreche ma 51 lat. Twierdzi że została zgwałcona mając 14. Dlaczego nie dochodziła sprawiedliwości wcześniej? Po takim czasie udowodnienie gwaltu jest w zasadzie niemożliwe. Nie zmienia to jednak faktu że w przestrzeni publicznej domniemany gwalciciel właśnie bezpowrotnie traci dobre imię. Niezależnie od tego czy zgwałcił czy nie pozostanie gwałcicielem. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy popularnym jest przypominanie sobie 30 lat później że zostało się skrzywdzonym. Ok, może mając 14 lat nie miała jak walczyć o sprawiedliwość. Ale dlaczego nie zrobiła tego mając lat 18, 20 czy nawet 25? Przez tyle lat ją to nie bolało na tyle by go ukarać? Jeśli ją skrzywdził to powinien był odpowiedzieć za ten czyn lata temu. Teraz to słowa bez pokrycia, które pomimo braku dowodów niszczą komuś życie bezpowrotnie. A Pani Judith Godreche ma dzięki temu swoje 5 minut w blasku fleszy.