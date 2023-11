Katarzyna Bosacka znów nawiązała do ROZSTANIA z mężem. W swoim programie mówiła o "sytuacji życiowej"

Viki 1 godz. temu zgłoś do moderacji 208 18 Odpowiedz

Część kobiet mając męża wciela się w rolę matki.Kastrują tych mężów wyręczajac ich w czym tylko się da. Dziewczyny stawiajcie na karierę, rozwój osobisty, niezależność. Niech mąż nie będzie całym waszym światem. Jak on zechce odejść do kochanki to Wasze poświęcenie obróci się przeciwko Wam i to Ty zawsze będziesz tą złą.