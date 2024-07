Katarzyna Cichopek chwali się garderobą uzbrojoną w DROGIE torebki. Luksus bije po oczach? (ZDJĘCIA)

Milusinska 19 min. temu zgłoś do moderacji 13 4 Odpowiedz

Rzeczy mają mieć tylko wartość użytkowa. Buty są do chodzenia, torba do przenoszenia klamotow, spódnica do przykrycia siedzenia, samochód do przewiezienia z punktu A do punktu B, itp...Robienie z rzeczy, ze zwykłych ,było nie bylo, rzeczy złotych cielców świadczy o osobie. Jej malostkowosci, ograniczeniu, próżności ,kompleksach i zyciu " dla opinii "ludzkiej..